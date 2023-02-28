Andriy Mishchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Mishchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Mishchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Mishchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Mishchenko 7 Nisan 1991 tarihinde Butenky, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Міщенко Андрій Петрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Mishchenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Andriy Mishchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Mishchenko'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andriy Mishchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Mishchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Mishchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Mishchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Stal Alchevsk

7 Mart 2014 yılında FK Sevastopol

24 Temmuz 2014 yılında Olimpik Donetsk

1 Eylül 2015 yılında Maccabi Netanya

8 Temmuz 2016 yılında H. Ashkelon

9 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2018 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2018 yılında Chornomorets

11 Temmuz 2019 yılında SKA Khabarovsk

28 Şubat 2020 yılında Okzhetpes

27 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Mart 2021 yılında Istiqlol

6 Ocak 2022 yılında AGMK Olmaliq

31 Temmuz 2022 yılında Neftchi

Andriy Mishchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Mishchenko şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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