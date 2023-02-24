Andriy Panych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Panych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Panych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Panych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Panych 27 Haziran 1997 tarihinde Sevastopol şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Панич Андрій Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Panych Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Panych'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Panych Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panyaa23/

Andriy Panych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Panych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Panych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Panych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sevastopol 2

1 Ocak 2016 yılında FK Sevastopol

16 Şubat 2019 yılında FK Bokelj

11 Ağustos 2019 yılında Dinamo-Auto

6 Ağustos 2021 yılında FK Bokelj

1 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

Andriy Panych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Panych şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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