Andriy Stolyarchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Stolyarchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Stolyarchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andriy Stolyarchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andriy Stolyarchuk 4 Temmuz 2004 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Столярчук Андрій Ярославович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andriy Stolyarchuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Andriy Stolyarchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andriy Stolyarchuk'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andriy Stolyarchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andriy Stolyarchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19
Andriy Stolyarchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andriy Stolyarchuk şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.
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