Andriy Stryzhak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Stryzhak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Stryzhak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Stryzhak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andriy Stryzhak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Stryzhak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Stryzhak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Stryzhak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Stryzhak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Stryzhak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Stryzhak 22 Ekim 1999 tarihinde Novovolynsk, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Стрижак Андрій Віталійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Stryzhak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andriy Stryzhak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Stryzhak'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Stryzhak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Stryzhak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Stryzhak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Stryzhak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Arsenal K. U19

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar U19

20 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

1 Temmuz 2019 yılında Vorskla Poltava

9 Temmuz 2020 yılında Chornomorets

19 Ağustos 2020 yılında Vorskla Poltava

25 Eylül 2020 yılında Girnyk-Sport

25 Şubat 2021 yılında FK Metal

26 Ağustos 2021 yılında Olimpik Donetsk

31 Aralık 2021 yılında Metalist

8 Nisan 2022 yılında Medjimurje

10 Ağustos 2022 yılında FK Qabala

Andriy Stryzhak kimdir

Andriy Stryzhak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Stryzhak şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zmina Kyiv (2008-2010), Dynamo Kyiv (2012-2016)

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Andriy Stryzhak nereli

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