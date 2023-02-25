Andriy Stryzheus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Stryzheus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Stryzheus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Stryzheus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Stryzheus 11 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Стрижеус Андрій Святославович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Stryzheus Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Stryzheus'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andriy Stryzheus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Stryzheus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Stryzheus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Stryzheus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2015 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2017 yılında Krumkachi II

1 Ağustos 2017 yılında Granit

1 Ocak 2018 yılında FK Smorgon

1 Mart 2019 yılında Slonim

22 Temmuz 2019 yılında Volyn Lutsk

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2020 yılında Granit

1 Nisan 2021 yılında Smolevichi

22 Mart 2022 yılında Osipovichi

Andriy Stryzheus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Stryzheus şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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