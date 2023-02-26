Andro Nemsadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andro Nemsadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andro Nemsadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andro Nemsadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andro Nemsadze 15 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ანდრო ნემსაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andro Nemsadze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andro Nemsadze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andro Nemsadze'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andro Nemsadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andro Nemsadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andro Nemsadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andro Nemsadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2018 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

1 Temmuz 2019 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2021 yılında FC Dila

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Andro Nemsadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andro Nemsadze şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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