Andro Svrljuga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andro Svrljuga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andro Svrljuga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andro Svrljuga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andro Svrljuga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andro Svrljuga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andro Svrljuga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andro Svrljuga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andro Svrljuga 24 Ekim 1985 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Andro Švrljuga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andro Svrljuga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domi Turbo sport agency yapmaktadır. Andro Svrljuga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andro Svrljuga'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Andro Svrljugaboyu ve yaşı kaç

Andro Svrljuga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andro Svrljuga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Andro Svrljuga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andro Svrljuga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Istra

1 Temmuz 2010 yılında HNK Rijeka

13 Temmuz 2012 yılında Zalgiris

1 Ocak 2016 yılında Suduva

2 Şubat 2021 yılında NK Orijent 1919

Andro Svrljuga kimdir

Andro Svrljuga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andro Svrljuga şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Andro Svrljuga nereli

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