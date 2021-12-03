Son dönemde Android kullanıcıları için oldukça merak edilen konu da yeni gelen güncelleme ile Android 12'nin hangi telefonlara verileceğiydi. Bu kapsamda Samsung'un hangi modellerinin güncelleme alacağı da araştırılıyordu. Samsung, Android 12 ve One 12 güncellemesini alacak telefon modellerinin listesini açıkladı. İşte Android 12 alacak Samsung telefonlar | Android 12 alacak Samsung modelleri 2021...

ANDROİD 12 ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

Android 12 temelli One UI 4 güncellemesini Samsung Galaxy S21 modelleri almaya başladı. Böylece Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G için yeni güncellemeyi ilk deneyimleyen telefonlar arasına girdi.

Ülkemizde ise Aralık ve Ocak aylarında Android 12'ye geçecek telefonların ilk olarak, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE olduğu açıklanmıştı.

Yeni güncellemeye dahil edilen modeller arasına Samsung Galaxy S10 grubun da dahil oldu. Şirket tarafından yapılan duyuruyla birlikte Aralık-Ocak döneminde Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus modellerinin de güncellemeyi alacağı ifade edildi. Galaxy S10 Lite'ın ise güncellemeyi Ocak-Şubat döneminde alacağı ifade edildi.

ANDROİD 12 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

Firma tarafından Android 12 güncellemesini alacak telefon modelleri belli oldu. İşte o Samsung modelleri...

GALAXY S SERİSİ

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 5G (Son Android güncellemesi)

Galaxy S10 (Son Android güncellemesi)

Galaxy S10+ (Son Android güncellemesi)

Galaxy S10e (Son Android güncellemesi)

Galaxy S10 Lite

GALAXY NOTE SERİSİ

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ (Son Android güncellemesi)

Galaxy Note 10 (Son Android güncellemesi)

Galaxy Note 10 Lite

GALAXY Z SERİSİ

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Fold (Son Android güncellemesi)

GALAXY A SERİSİ

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 (Son Android güncellemesi)

Galaxy A01 (Son Android güncellemesi)

Galaxy A11 (Son Android güncellemesi)

Galaxy A31 (Son Android güncellemesi)

Galaxy A41 (Son Android güncellemesi)

Galaxy A21 (Son Android güncellemesi)

Galaxy A21s (Son Android güncellemesi)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42

Galaxy A02 (Son Android güncellemesi)

Galaxy A02s (Son Android güncellemesi)

Galaxy A03s

Galaxy A12 (Son Android güncellemesi)

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

GALAXY M SERİSİ

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s (Son Android güncellemesi)

Galaxy M02 (Son Android güncellemesi)

Galaxy M21 (Son Android güncellemesi)

Galaxy M21s (Son Android güncellemesi)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (Son Android güncellemesi)

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (Son Android güncellemesi)

Galaxy M31s (Son Android güncellemesi)

GALAXY F SERİSİ

Galaxy F41 (Son Android güncellemesi)

Galaxy F62

Galaxy F02s (Son Android güncellemesi)

Galaxy F12

Galaxy F22

GALAXY XCOVER SERİSİ

Galaxy Xcover Pro (Son Android güncellemesi)

Galaxy Xcover 5

GALAXY TAB SERİSİ

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (Son Android güncellemesi)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (Son Android güncellemesi)

Galaxy Tab A7 (Son Android güncellemesi)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (Son Android güncellemesi)