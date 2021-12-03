Android 12 alacak Samsung telefonlar | Android 12 alacak Samsung modelleri 2021
Ocak ile Ağustos ayları arasında telefonlara yavaş yavaş gönderilecek Android 12 güncellemesini hangi Samsung modellerinin alacağı merak konusuydu. O modeller belli oldu. İşte Android 12 alacak Samsung telefonlar | Android 12 alacak Samsung modelleri 2021...
Son dönemde Android kullanıcıları için oldukça merak edilen konu da yeni gelen güncelleme ile Android 12'nin hangi telefonlara verileceğiydi. Bu kapsamda Samsung'un hangi modellerinin güncelleme alacağı da araştırılıyordu. Samsung, Android 12 ve One 12 güncellemesini alacak telefon modellerinin listesini açıkladı. İşte Android 12 alacak Samsung telefonlar | Android 12 alacak Samsung modelleri 2021...
ANDROİD 12 ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR
Android 12 temelli One UI 4 güncellemesini Samsung Galaxy S21 modelleri almaya başladı. Böylece Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G için yeni güncellemeyi ilk deneyimleyen telefonlar arasına girdi.
Ülkemizde ise Aralık ve Ocak aylarında Android 12'ye geçecek telefonların ilk olarak, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE olduğu açıklanmıştı.
Yeni güncellemeye dahil edilen modeller arasına Samsung Galaxy S10 grubun da dahil oldu. Şirket tarafından yapılan duyuruyla birlikte Aralık-Ocak döneminde Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus modellerinin de güncellemeyi alacağı ifade edildi. Galaxy S10 Lite'ın ise güncellemeyi Ocak-Şubat döneminde alacağı ifade edildi.
ANDROİD 12 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ
Firma tarafından Android 12 güncellemesini alacak telefon modelleri belli oldu. İşte o Samsung modelleri...
GALAXY S SERİSİ
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20+
Galaxy S20
Galaxy S20 FE
Galaxy S10 5G (Son Android güncellemesi)
Galaxy S10 (Son Android güncellemesi)
Galaxy S10+ (Son Android güncellemesi)
Galaxy S10e (Son Android güncellemesi)
Galaxy S10 Lite
GALAXY NOTE SERİSİ
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Note 20
Galaxy Note 10+ (Son Android güncellemesi)
Galaxy Note 10 (Son Android güncellemesi)
Galaxy Note 10 Lite
GALAXY Z SERİSİ
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Fold 2
Galaxy Fold (Son Android güncellemesi)
GALAXY A SERİSİ
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A90 (Son Android güncellemesi)
Galaxy A01 (Son Android güncellemesi)
Galaxy A11 (Son Android güncellemesi)
Galaxy A31 (Son Android güncellemesi)
Galaxy A41 (Son Android güncellemesi)
Galaxy A21 (Son Android güncellemesi)
Galaxy A21s (Son Android güncellemesi)
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42
Galaxy A02 (Son Android güncellemesi)
Galaxy A02s (Son Android güncellemesi)
Galaxy A03s
Galaxy A12 (Son Android güncellemesi)
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
GALAXY M SERİSİ
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M02s (Son Android güncellemesi)
Galaxy M02 (Son Android güncellemesi)
Galaxy M21 (Son Android güncellemesi)
Galaxy M21s (Son Android güncellemesi)
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M31 Prime Edition (Son Android güncellemesi)
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M51 (Son Android güncellemesi)
Galaxy M31s (Son Android güncellemesi)
GALAXY F SERİSİ
Galaxy F41 (Son Android güncellemesi)
Galaxy F62
Galaxy F02s (Son Android güncellemesi)
Galaxy F12
Galaxy F22
GALAXY XCOVER SERİSİ
Galaxy Xcover Pro (Son Android güncellemesi)
Galaxy Xcover 5
GALAXY TAB SERİSİ
Galaxy Tab S7+
Galaxy Tab S7
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 (Son Android güncellemesi)
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A 8.4 (Son Android güncellemesi)
Galaxy Tab A7 (Son Android güncellemesi)
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab Active 3 (Son Android güncellemesi)