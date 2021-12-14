Android 12'nin çıkarılması ile birlikte kullanıcılar telefonlarına bir an önce güncellemenin gelmesini bekliyor. Üreticiler de güncellemeyi ilk getirenler arasında yer alarak iyi hizmet sağlamak amacıyla anlaşmaları bir an önce yapmak istiyor. Bu kapsamda vatandaşlar internette Android 12 alacak Xiaomi telefonlar | Android 12 bu hafta hangi modellere verilecek? şeklinde araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar...

ANDROİD 12 ALACAK XİAOMİ TELEFONLAR

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, ülkemizde en çok kullanılan telefon markaları arasında yer alıyor. Bu nedenle Xiaomi'nin güncellemeyi ne zaman alacağı merakla beklenirken şirket bir yandan MIUI 13 güncellemesini sürdürüp bir yandan da Android 12 için çalışmalarını sürdürüyor. İşte Xiaomi'nin Android 12 güncellemesi alacak tüm modelleri:

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G

Redmi K40 Pro, K40 Pro+ (Xiaomi Mi 11i y Mi 11X Pro), Redmi K40 (POCO F3 y Xiaomi Mi 11X)

Redmi K40 Gaming Edition (POCO F3 GT)

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10S

Xiaomi Mix 4

Redmi Note 10 Pro 5G (POCO X3 GT)

Xiaomi CIVI

Redmi K30 Pro (POCO F2 Pro)

Redmi K30S (Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro)

ANDROİD 12 BU HAFTA HANGİ MODELLERE VERİLECEK?

Android 12 güncellemesi bu hafta Xiaomi telefonlarının bir kısmına verilecek. Yukarıdaki modeller güncellemeyi alacak olsa da tam olarak tarihleri ne bir biçimde açıklanmadı. Ancak bu hafta Android 12 güncellemesi verilmesi kesinleşmiş Xiaomi modelleri ise şu şekilde:

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G