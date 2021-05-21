Android 12 güncellemesi nedir, ne zaman gelecek? Android 12 güncellemesi alacak telefonlar nelerdir?
Android 12 güncellemesinin geleceğini öğrenen kullanıcılar, Android 12 güncellemesi nedir, ne zaman gelecek? Android 12 güncellemesi alacak telefonlar nelerdir? sorularıyla bu güncelleme hakkında internetten bilgi almaya çalışıyor. Biz de bu güncelleme ile ilgili detayları haberimizde yer verdik.
Android 12 güncellemesi nedir, ne zaman gelecek? Android 12 güncellemesi alacak telefonlar nelerdir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...
ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ NEDİR?
Android 12 güncellemesi, Google tarafından kullanıcıların telefonlarını çok daha keyifli ve verimli bir şekilde kullanması amacıyla ortaya çıkardığı bir sistemsel yazılımdır.
ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GEELCEK?
İlk geliştirici beta sürümünün şubat ayının başında yayınlandığı Android 12 güncellenmesi, herkesin yükleyebileceği kararlı sürümü çıkmadan önce muhtemelen üç tane daha geliştirici beta sürümü yayınlanacağı tahmin ediliyor. 2021 yılının yaz aylarında yayınlanacak kararlı sürümü ile birlikte vatandaşlar kullanım kolaylığına daha rahat ulaşabilecek.
ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİYLE HANGİ ÖZELLİKLERİ GELECEK?
Android kullanıcılarının rahatsız olduğu sorunlar ortadan kalkarak çok daha güçlü bir mobil oyun performansı yakalanması beklenen Android 12 güncellemesi ile birlikte gelmesi beklenen en dikkat çeken özellik uygulama çiftleri özelliği oldu. Uygulama çiftleri özelliği ile iki farklı mobil uygulama tek bir görev için aynı anda çalışabilecekler ve bu iki uygulama tek ekran üzerinden görüntülenebilecek. Uygulama çiftleri varsayılan olarak, otomatik olarak ve elle düzenlenebilecek.
Android 12 ile birlikte Android cihazlara bağlanan oyun kollarında dokunsal geri bildirim ve özel titreşim efektlerinin destekleneceği düşünülüyor. Yeni güncelleme ile birlikte Android 12 yüklü cihazlar arasında Wi-Fi şifre paylaşımı yapılabilecek. Sınırlı Ağ modu ile mobil uygulamaların kontrolü tamamen kullanıcıların elinde olacak.
ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR NELERDİR?
1- Google Pixel
- Pixel 5
- Pixel 4a / 4a 5G
- Pixel 4/4 XL
- Pixel 3/3 XL
- Pixel 3a / 3a 5G
2- Xiaomi / Redmi
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10T
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Lite
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Poco F2
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
3- OnePlus
- OnePlus 7
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus Nord
- OnePlus 8T
- OnePlus 9
- OnePlus 9 Pro
4- Motorola
- Moto G Stylus 2021
- Motorola One 5G Ace
- Motorola Moto G9 Plus
- Motorola Moto G Power 2021
- Moto G9 Power
- Moto G 5G Plus
- Motorola Edge+
- Motorola Edge
- Motorola One Fusion+
5-Samsung
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S20
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 5G
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Galaxy M31 Prime
- Galaxy F41
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Tab A7 10.4 2020
- Galaxy A42 5G
6- Realme
- Realme 8
- Realme 8 Pro
- Realme X9
- Realme X9 Pro
- Realme Race
- Realme Race Pro
- Realme X7
- Realme X7 Pro
- Realme 7
- Realme 7 Pro
- Realme X3
- Realme X3 SuperZoom
7- Nokia
- Nokia 5.4
- Nokia 3.4
- Nokia 2.4
- Nokia 5.3
- Nokia 7.2
- Nokia 6.2
- Nokia 4.2
- Nokia C3
- Nokia 8V 5G UW
- Nokia 2V Tella
- Nokia C1 Plus