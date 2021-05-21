Android 12 güncellemesi nedir, ne zaman gelecek? Android 12 güncellemesi alacak telefonlar nelerdir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ NEDİR?

Android 12 güncellemesi, Google tarafından kullanıcıların telefonlarını çok daha keyifli ve verimli bir şekilde kullanması amacıyla ortaya çıkardığı bir sistemsel yazılımdır.

ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GEELCEK?

İlk geliştirici beta sürümünün şubat ayının başında yayınlandığı Android 12 güncellenmesi, herkesin yükleyebileceği kararlı sürümü çıkmadan önce muhtemelen üç tane daha geliştirici beta sürümü yayınlanacağı tahmin ediliyor. 2021 yılının yaz aylarında yayınlanacak kararlı sürümü ile birlikte vatandaşlar kullanım kolaylığına daha rahat ulaşabilecek.

ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİYLE HANGİ ÖZELLİKLERİ GELECEK?

Android kullanıcılarının rahatsız olduğu sorunlar ortadan kalkarak çok daha güçlü bir mobil oyun performansı yakalanması beklenen Android 12 güncellemesi ile birlikte gelmesi beklenen en dikkat çeken özellik uygulama çiftleri özelliği oldu. Uygulama çiftleri özelliği ile iki farklı mobil uygulama tek bir görev için aynı anda çalışabilecekler ve bu iki uygulama tek ekran üzerinden görüntülenebilecek. Uygulama çiftleri varsayılan olarak, otomatik olarak ve elle düzenlenebilecek.

Android 12 ile birlikte Android cihazlara bağlanan oyun kollarında dokunsal geri bildirim ve özel titreşim efektlerinin destekleneceği düşünülüyor. Yeni güncelleme ile birlikte Android 12 yüklü cihazlar arasında Wi-Fi şifre paylaşımı yapılabilecek. Sınırlı Ağ modu ile mobil uygulamaların kontrolü tamamen kullanıcıların elinde olacak.

ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR NELERDİR?

1- Google Pixel

Pixel 5

Pixel 4a / 4a 5G

Pixel 4/4 XL

Pixel 3/3 XL

Pixel 3a / 3a 5G

2- Xiaomi / Redmi

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10T

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Lite

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Poco F2

Redmi K30 Pro

Redmi K30

3- OnePlus

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

4- Motorola

Moto G Stylus 2021

Motorola One 5G Ace

Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G Power 2021

Moto G9 Power

Moto G 5G Plus

Motorola Edge+

Motorola Edge

Motorola One Fusion+

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy M31 Prime

Galaxy F41

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A7 10.4 2020

Galaxy A42 5G

6- Realme

Realme 8

Realme 8 Pro

Realme X9

Realme X9 Pro

Realme Race

Realme Race Pro

Realme X7

Realme X7 Pro

Realme 7

Realme 7 Pro

Realme X3

Realme X3 SuperZoom