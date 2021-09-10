Android 12’nin yayınlanmasına az kaldı

Uzun süredir mobil işletim sisteminin yeni versiyonu üzerinde çalışan Google’ın şu ana dek beta kapsamında yayınladığı güncellemelerde sona geldiği belirtiliyor. Bunun da final sürümünün kısa süre içerisinde yayınlanacağının göstergesi olduğu vurgulanıyor.

Şu anda mevcut Pixel modelleri için kullanılan güncelleme birkaç hafta içerisinde yeni sürümün çıkacağını gösteriyor. Net bilgi olarak geçmese de Google'ın Pixel 6 modeli ile birlikte mobil işletim sisteminin yeni sürümünü yayınlayacağı düşünülüyor.

Önceki versiyonlara nazaran Android 12 bir takım yeni özellikler getiriyor. Aralarında en merak uyandıran ise telefonun yüz hareketleri ile kontrol edilebilme özelliği. Yani jest ve mimik hareketleri ile telefonda çeşitli görevler yerine getirilebilecek.