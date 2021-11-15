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  3. Android işletim sistemli akıllı telefon kullananlar dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir: İşte hemen silmeniz gereken uygulamalar...

Android işletim sistemli akıllı telefon kullananlar dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir: İşte hemen silmeniz gereken uygulamalar...

Android işletim sistemli akıllı telefonlara indirilen bazı uygulamaların kötü amaçlı oldukları tespit edildi. Söz konusu uygulamaların telefondan silinmesi gerektiği ifade edildi. İşte kötü amaçlı yazılım içeren o 7 uygulama ve ayrıntılar...

Android işletim sistemli akıllı telefon kullananlar dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir: İşte hemen silmeniz gereken uygulamalar... 118

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemleri günden güne çoğalırken bilgisayar korsanlarının akıllı telefonlara yönelmesi ve kullanıcıları zor durumda bırakması da sık sık karşılaşılan bir durum olmaya başladı. Joker kötü amaçlı yazılımı, Android işlerim sistemli akıllı telefonunu sızabilir ve haberimiz dahi olmadan pahalı abonelik hizmetlerine kaydolmanıza yol açabilir. Benzer durumlar sık sık yaşanırken uzmanlar konuya ilişkin uyarıda bulundu.