Android işletim sistemli akıllı telefon kullananlar dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir: İşte hemen silmeniz gereken uygulamalar...
Android işletim sistemli akıllı telefon kullananlar dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir: İşte hemen silmeniz gereken uygulamalar...
Android işletim sistemli akıllı telefonlara indirilen bazı uygulamaların kötü amaçlı oldukları tespit edildi. Söz konusu uygulamaların telefondan silinmesi gerektiği ifade edildi. İşte kötü amaçlı yazılım içeren o 7 uygulama ve ayrıntılar...