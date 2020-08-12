Android telefonlar depremi önceden haber verebilecek!

Google'ın yayınladığı güncellemeye göre, Android işletim sistemine sahip milyonlarca cihaz, akselerometre sensörleri sayesinde potansiyel bir deprem ölçer olarak işlev görebilecek. İlk olarak, kullanıcıların rızası dahilinde sadece veri toplamak için kullanılacak olan sistemin gelecek yıl tam anlamıyla kullanıma girmesi bekleniyor.

Google'ın yaptığı açıklamaya göre, cihazlara depremlere karşı mobil bir erken uyarı sistemi dahil edilecek.

Google çalışmanın ilk etapta deprem bölgesi olan Kaliforniya'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Deprem olduğu tespit edilir edilmez kullanıcılara uyarı bildirimleri gönderilecek. Bu sayede deprem merkez üssünün çevresindeki kullanıcılara saniyeler öncesinde deprem olacağı bilgisi verilebilecek.

Söz konusu uyarılar, alarm eşliğinde ekranın tamamını kaplayarak korunaklı bir yere geçilmesini önerecek. İşletim sistemi 5.0 ve üstü olan tüm cihazlarda,kullanıcı isterse uygulamayı kullanılabilecek.

Depremin daha az hissedildiği yerlerdeki kullanıcılara sadece uyarı mesajı gidecek. Depremin merkezinde bulunan ve erken uyarılamayan kullanıcılara da deprem sonrası yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aktarılacak.

HERHANGİ BİR UYGULAMA YÜKLEMEYE GEREK OLMAYACAK

Google, geliştirdiği yazılım sayesinde deprem titreşimlerini diğer titreşimlerden ayırt edebildiğini belirtiyor. Şirket bir bölgede birkaç yüz telefondan alınacak bilginin depremin merkez üssünü tam olarak belirlemede yeterli olacağını bildirdi.

Büyüklüğü 4,5 ve üzerindeki depremler için kullanılacak uyarı sisteminden faydalanmak için herhangi ayrı bir uygulama yüklemek gerekmeyecek.