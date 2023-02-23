Andrzej Niewulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrzej Niewulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrzej Niewulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrzej Niewulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrzej Niewulis 21 Nisan 1989 tarihinde Suwałki şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Andrzej Niewulis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrzej Niewulis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Andrzej Niewulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrzej Niewulis'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrzej Niewulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrzej Niewulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrzej Niewulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrzej Niewulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında UKS SMS Balucz

1 Temmuz 2007 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2009 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2010 yılında Radzionkow

30 Haziran 2011 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2011 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2012 yılında Jagiellonia

13 Temmuz 2012 yılında Stomil

30 Haziran 2013 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2013 yılında Dolcan Zabki

20 Ocak 2014 yılında Znicz Pruszkow

1 Temmuz 2017 yılında Rakow

23 Ocak 2023 yılında Miedz Legnica

Andrzej Niewulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrzej Niewulis şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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