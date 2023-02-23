Andrzej Trubeha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrzej Trubeha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrzej Trubeha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrzej Trubeha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrzej Trubeha 22 Kasım 1997 tarihinde Jaworów şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Andrzej Trubeha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrzej Trubeha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Andrzej Trubeha, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andrzej Trubeha'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrzej Trubeha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrzej Trubeha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrzej Trubeha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrzej Trubeha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rzeszow U19

1 Temmuz 2015 yılında Stal Rzeszow

1 Ocak 2016 yılında Gornik II

13 Temmuz 2017 yılında Stalowa Wola

10 Temmuz 2019 yılında KKS Kalisz

28 Şubat 2020 yılında Legionovia

1 Temmuz 2021 yılında Jagiellonia

9 Şubat 2023 yılında Termalica

Andrzej Trubeha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrzej Trubeha şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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