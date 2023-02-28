Andy Baquero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Baquero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Baquero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Baquero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Baquero 17 Ağustos 1994 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Andy Baquero Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Baquero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Andy Baquero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 26 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Andy Baquero'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Baquero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Baquero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Baquero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Baquero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Villa Clara

1 Ocak 2018 yılında Atlántico

1 Mart 2018 yılında CF Ciudad de Habana

1 Nisan 2018 yılında FC Pinar del Rio

1 Ocak 2019 yılında CF Ciudad de Habana

1 Mart 2019 yılında Delfines

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

26 Haziran 2021 yılında Valour FC

Andy Baquero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Baquero şuan Valour FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Andy Baquero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Küba takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

Küba U20 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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