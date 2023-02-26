Andy Burbano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Burbano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Burbano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Burbano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Burbano 27 Mayıs 1994 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Andy David Burbano Guapi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Burbano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andy Burbano'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Burbano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Burbano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Burbano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Burbano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Independiente B

1 Ocak 2016 yılında Independiente

19 Haziran 2018 yılında Ali. Cotopaxi

31 Aralık 2018 yılında Independiente

1 Şubat 2019 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2019 yılında Independiente

2 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

30 Haziran 2020 yılında Delfín SC

6 Ocak 2021 yılında CD Macará

7 Ocak 2022 yılında Delfín SC

3 Ocak 2023 yılında Orense

Andy Burbano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Burbano şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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