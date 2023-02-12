Andy Considine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Considine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Considine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Considine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Considine 1 Nisan 1987 tarihinde Banchory şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrew MacLaren Considine şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Considine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Andy Considine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Considine'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Andy Considine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andy.considine4/

Andy Considine Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Considine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andy Considine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Considine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2005 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

Andy Considine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Considine şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andy Considine Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aberdeen FC (1999-2005)

İskoçya takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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