Andy Huaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Huaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Huaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Huaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Huaman 4 Temmuz 2001 tarihinde Cajamarca şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Andy Jhans Huamán Grandez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Huaman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Andy Huaman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andy Huaman'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Huaman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andy_grandez/

http://www.facebook.com/andy.grandez.9

Andy Huaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Huaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andy Huaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Huaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında UTC II

1 Ocak 2019 yılında UTC

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Andy Huaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Huaman şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Colegio William Prescott

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.