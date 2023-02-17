Andy İrving kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy İrving Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy İrving kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy İrving ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy İrving kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy İrving Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy İrving adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy İrving Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy İrving 13 Mayıs 2000 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Irving şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy İrving Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Andy İrving, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy İrving'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andy İrving Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andyirving10/

Andy İrvingboyu ve yaşı kaç

Andy İrving Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy İrving isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andy İrving Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy İrving futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2017 yılında Berwick Rangers FC

19 Ocak 2018 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hearts FC II

31 Temmuz 2018 yılında Falkirk FC

7 Ocak 2019 yılında Hearts FC II

1 Ağu 2019 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2021 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

Andy İrving kimdir

Andy İrving Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy İrving şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Andy İrving nereli

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