Andy Kawaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Kawaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Kawaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy Kawaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy Kawaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Kawaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Kawaya

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Kawaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Kawaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Kawaya 23 Ağu 1996 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Belçika,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Kawaya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Andy Kawaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cultural Leonesa futbol takımında oynamaktadır. Cultural Leonesa takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andy Kawaya'nin Cultural Leonesa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andy Kawayaboyu ve yaşı kaç

Andy Kawaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Kawaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andy Kawaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Kawaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Anderlecht U19

1 Ocak 2014 yılında RSC Anderlecht

7 Ocak 2016 yılında Willem II

30 Haziran 2016 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen

3 Temmuz 2018 yılında Avellino

8 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2019 yılında CyD Leonesa

1 Temmuz 2021 yılında FC Cartagena

31 Ocak 2022 yılında Albacete

3 Şubat 2023 yılında CyD Leonesa

Andy Kawaya kimdir

Andy Kawaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Kawaya şuan Cultural Leonesa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Saint-Michel, FC Brussels Strombeek, RSC Anderlecht

Andy Kawaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 16 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andy Kawaya nereli

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