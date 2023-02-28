Andy Masaryk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Masaryk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Masaryk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Masaryk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Masaryk 7 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Masaryk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Masaryk'nin FK Zeleziarne Podbrezova U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andy Masaryk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Masaryk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andy Masaryk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Masaryk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Podbrezova U19

Andy Masaryk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Masaryk şuan FK Zeleziarne Podbrezova U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andy Masaryk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.