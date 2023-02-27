Andy Minolien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Minolien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Minolien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Minolien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Minolien 5 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Minolien Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Andy Minolien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andy Minolien'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Minolien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Minolien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Minolien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Minolien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olymp. Lyon U19

1 Mart 2019 yılında Olymp. Lyon B

5 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Andy Minolien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Minolien şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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