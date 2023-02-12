Andy Murdoch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Murdoch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Murdoch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy Murdoch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy Murdoch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Murdoch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Murdoch

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Murdoch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Murdoch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Murdoch 30 Ocak 1995 tarihinde Paisley şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrew Murdoch şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Murdoch Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Andy Murdoch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 12 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andy Murdoch'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Andy Murdochboyu ve yaşı kaç

Andy Murdoch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Murdoch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Andy Murdoch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Murdoch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2014 yılında Glasgow Rangers

1 Eylül 2015 yılında Cowdenbeath FC

5 Ocak 2016 yılında Glasgow Rangers

11 Ocak 2016 yılında Queen o. t. S.

1 Mayıs 2016 yılında Glasgow Rangers

31 Ağu 2016 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2016 yılında Morton

12 Temmuz 2018 yılında Ayr United

Andy Murdoch kimdir

Andy Murdoch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Murdoch şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Everton BC (Paisley)(-2007), Rangers FC (2007-2014)

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Andy Murdoch nereli

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