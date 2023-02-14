Andy Pelmard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Pelmard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Pelmard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Pelmard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Pelmard 12 Mart 2000 tarihinde Nice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andy Joseph Pelmard şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Pelmard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Andy Pelmard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Pelmard'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andy Pelmard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andy_pelmard/

Andy Pelmard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Pelmard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andy Pelmard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Pelmard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2017 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2019 yılında OGC Nizza

20 Temmuz 2021 yılında FC Basel

30 Haziran 2022 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Andy Pelmard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Pelmard şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andy Pelmard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASBTP Nice Côte d'Azur (2007-2011), ESS Nice (2011-2013), OGC Nice (2013-2019)

Fransa U21 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.