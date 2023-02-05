Andy Pembele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Pembele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Pembele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Pembele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Pembele 4 Temmuz 2000 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Pembele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballers Management Group yapmaktadır. Andy Pembele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Pembele'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andy Pembele Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Pembele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Pembele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Pembele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Caen U19

1 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille B

16 Eylül 2020 yılında Paris FC

13 Temmuz 2021 yılında US Créteil-L

30 Haziran 2022 yılında Paris FC

18 Ağu 2022 yılında Rodez AF

30 Haziran 2023 yılında Paris FC

Andy Pembele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Pembele şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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