Andy Polar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Polar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Polar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Polar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Polar 17 Şubat 1997 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Andy Jeferson Polar Paredes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Polar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Andy Polar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Andy Polar'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Polar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andyjefersonpolarparedes10/

http://www.facebook.com/andyjeferson.polarparedes.9

Haberin Devamı

Andy Polar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Polar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Andy Polar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Polar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dep. Binacional

Andy Polar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Polar şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andy Polar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alcides Carrión, FBC Melgar, Deportivo Palmeiras, FBC Junior, Taxitel, Sportivo Cariocos

Peru U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.