Andy Polo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Polo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Polo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy Polo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy Polo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Polo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Polo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Polo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Polo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Polo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Polo 29 Eylül 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Andy Jorman Polo Andrade şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Polo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andy Polo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 21 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Polo'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Polo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andypolo94/

Andy Polo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Polo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andy Polo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Polo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Universitario

1 Mart 2013 yılında U. San Martín

31 Ocak 2014 yılında Inter U19

7 Temmuz 2014 yılında Millonarios

16 Mart 2015 yılında Universitario

9 Ocak 2017 yılında Millonarios

10 Ocak 2017 yılında Monarcas Morelia

17 Ocak 2018 yılında Portland

31 Aralık 2018 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2019 yılında Portland

10 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2022 yılında Universitario

Andy Polo kimdir

Andy Polo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Polo şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Universitario de Deportes

Andy Polo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 7 numaralı formasıyla 30 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 1 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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Andy Polo nereli

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