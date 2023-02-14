Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Rodriguez 30 Ocak 1990 tarihinde Almuñécar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Andrés Rodríguez Gaitán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andy Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andy Rodriguez'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andy Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2012 yılında Levante B

8 Temmuz 2014 yılında Ponferradina

3 Temmuz 2018 yılında UD Logroñés

3 Temmuz 2021 yılında Burgos CF

Andy Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Rodriguez şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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