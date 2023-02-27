Andy Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Vidal 23 Ağustos 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Andy Gabriel Vidal Chihuán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Vidal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andy Vidal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andy Vidal'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Vidal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andy_vidal_chihuan/

Andy Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Dep. Municipal

31 Aralık 2013 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2015 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2018 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Andy Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Vidal şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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