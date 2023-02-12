Andy Winter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Winter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Winter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Winter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Winter 10 Mart 2002 tarihinde Wishaw şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrew Winter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Winter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Andy Winter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andy Winter'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Andy Winter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Winter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Winter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Winter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hamilton A. U18

1 Temmuz 2019 yılında Hamilton A. Re.

1 Temmuz 2020 yılında Hamilton Acad.

Andy Winter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Winter şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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