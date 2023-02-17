Anej Kujovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anej Kujovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anej Kujovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anej Kujovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anej Kujovic 9 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Anej Kujović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anej Kujovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anej Kujovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anej Kujovic'nin NK Celje ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anej Kujovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anej Kujovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anej Kujovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anej Kujovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında NK Celje

Anej Kujovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anej Kujovic şuan NK Celje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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