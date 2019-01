‘Anektodlar’ için imza günü düzenlendi

Marmarisli yazar İbrahim Karabenli'nin "Anekdotlar" isimli son kitabı çıktı. Gazete yazılarından oluşan kitap için imza günü düzenlendi. Etkinliğe ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris'in yakın geçmişine dair araştırmalarıyla bilinen araştırmacı yazar İbrahim Karabenli'nin "Anekdotlar" isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Anekdotlar'ın için imza günü düzenlendi. Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, yardımcıları Dursun Kaplan, Halil Gökovalı ve İsmet Kamil Öner'in yanı sıra çok sayıda kitapsever katıldı. İmza gününde konuşan Karabenli, "Bu kitaplar, iyi insanlar, örf ve adetler, Marmaris'e değer katan her şey var. Biraz da Marmarisce var. Yani her şey var. Hayattan her şeyi kattım. Destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından Karabenli, Anekdotlar'ı okurlarına imzaladı. Kitapta İbrahim Karabenli'nin zaman zaman yerel gazetelerde de yayınlanmış 100 küsur yazısı yer alıyor. Yazıların bir bölümü yerel dille kaleme alınırken, anekdotlar geçmişe, örf ve adetlere, günlük yaşantıya da ışık tutuyor.

