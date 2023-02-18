Anel Hajric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Hajric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anel Hajric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anel Hajric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anel Hajric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Hajric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anel Hajric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anel Hajric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anel Hajric 4 Mart 1996 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bosna-Hersek,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Anel Hajrić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anel Hajric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Anel Hajric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Anel Hajric'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Anel Hajricboyu ve yaşı kaç

Anel Hajric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anel Hajric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Anel Hajric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anel Hajric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NK Maribor B

15 Ocak 2016 yılında Zarica Kranj

30 Haziran 2016 yılında NK Maribor B

1 Temmuz 2017 yılında NK Maribor

5 Temmuz 2017 yılında NK Radomlje

31 Mayıs 2018 yılında NK Maribor

1 Ağu 2018 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2019 yılında KSC Lokeren

13 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar

1 Ocak 2021 yılında NK Celje

15 Temmuz 2021 yılında First Vienna FC

1 Ocak 2022 yılında SC Kalsdorf

3 Ağu 2022 yılında NK Triglav

31 Ağu 2022 yılında NK Rogaska

Anel Hajric kimdir

Anel Hajric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anel Hajric şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Maribor

Anel Hajric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Anel Hajric nereli

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