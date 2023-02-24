Anel Hebibovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Hebibovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anel Hebibovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anel Hebibovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anel Hebibovic 7 Temmuz 1990 tarihinde Konjic şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anel Hebibović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anel Hebibovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anel Hebibovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anel Hebibovic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anel Hebibovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anel Hebibovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anel Hebibovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anel Hebibovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2009 yılında GOSK Gabela

4 Ağustos 2010 yılında Igman Konjic

7 Mart 2012 yılında Velez Mostar

1 Temmuz 2015 yılında FK Sarajevo

11 Ocak 2016 yılında FK Olimpik

30 Haziran 2016 yılında FK Sarajevo

12 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

Anel Hebibovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anel Hebibovic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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