Anel Husic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Husic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anel Husic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anel Husic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anel Husic 12 Aralık 1994 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anel Husić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anel Husic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anel Husic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Anel Husic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anel Husic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anel Husic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anel Husic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anel Husic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Buducnost

13 Temmuz 2015 yılında Mladost Kakanj

17 Temmuz 2017 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2018 yılında Zvijezda 09

12 Şubat 2019 yılında GOSK Gabela

7 Ağustos 2019 yılında FK Buducnost

27 Temmuz 2020 yılında Sloboda Tuzla

19 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2021 yılında FK Buducnost

Anel Husic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anel Husic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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