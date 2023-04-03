Anel İslamagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel İslamagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anel İslamagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anel İslamagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anel İslamagic 20 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anel İslamagic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Anel İslamagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Anel İslamagic'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anel İslamagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anel İslamagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anel İslamagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anel İslamagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anel İslamagic şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Anel İslamagic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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