Anel Selimoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Selimoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anel Selimoski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anel Selimoski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anel Selimoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Selimoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anel Selimoski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anel Selimoski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anel Selimoski 26 Aralık 2001 tarihinde Bitola şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Анел Селимоски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anel Selimoski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anel Selimoski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anel Selimoski'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anel Selimoskiboyu ve yaşı kaç

Anel Selimoski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anel Selimoski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Anel Selimoski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anel Selimoski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2015 yılında FAC Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında 1210 Wien

1 Temmuz 2019 yılında FAC II

8 Ocak 2022 yılında SV Kapfenberg

Anel Selimoski kimdir

Anel Selimoski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anel Selimoski şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Columbia Floridsdorf (2011-)

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Anel Selimoski nereli

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