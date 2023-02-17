Anel Zulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Zulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anel Zulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anel Zulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anel Zulic 7 Kasım 2004 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovenya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anel Zulić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anel Zulic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nussi Foundation yapmaktadır. Anel Zulic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anel Zulic'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anel Zulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anel Zulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anel Zulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anel Zulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale U17

1 Temmuz 2021 yılında NK Radomlje U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Anel Zulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anel Zulic şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Anel Zulic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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