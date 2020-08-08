Anelka'dan 45 saniyelik Fenerbahçe açıklaması

Efsanevi Fransız futbolcu Nicolas Anelka'nın kariyer yaşamının anlatıldığı belgesel, Netflix'te izleyenlerle buluştu. Tüm hayranları tarafından merakla beklenen Anelka'nın futbol hayatı boyunca yaşadıklarına yer verilirken Fenerbahçe kariyerinin 45 saniyeyle sınırlandırılması tepkilere neden oldu. Bu süre zarfında yıldız futbolcunun uçaktan inişi, taraftarların havalimanında kendisini karşılaması ve dönemin Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı’nın birkaç cümlesi yer aldı. Anelka’nın Fenerbahçe formalı birkaç fotoğraflarının da gösterildiği sürede Fransız yıldızın “Fenerbahçe’de sürekli olan tutku ve baskı bana Real Madrid’i hatırlattı.” sözlerine yer verildi.

"YAYINCI KURULUŞ İZİN VERMEDİ"

Belgeselde, futbolcunun Fenerbahçe kariyerine bir dakika bile yer vermemiş olunması tepki toplarken bu duruma, yayıncı kuruluşun görüntü vermemesi sebep olarak gösterildi. beIN Sports ile iletişime geçen yapımcıların, Anelka’nın Fenerbahçe döneminden görüntü istediği, ancak yayıncı kuruluştan izin çıkmadığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE GEÇEN BİR BUÇUK YIL

Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro bonservis bedeliyle 23 Ocak 2005 tarihinde transfer olan Anelka, 1.5 yıl boyunca kaldığı takımda 57 maçta bulunmuş, 16 gol atıp 14 de asist yapmıştı. Anelka, 2006 yılının yaz transfer döneminde de 12 milyon Euro’ya Bolton’a satılmıştı.

Kariyerine Paris Saint Germain’de başlayan Anelka, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus takımlarında forma giymiş ve futbolculuk kariyerine 1 Ocak 2016'da Hindistan’ın Mumbai City takımında son vermişti.