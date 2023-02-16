Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Cardaklija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Cardaklija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Cardaklija 5 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Cardaklija Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anes Cardaklija, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anes Cardaklija'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anes Cardaklija Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anes Cardaklija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Anes Cardaklija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Cardaklija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında GAIS U19

16 Eylül 2022 yılında GAIS

Anes Cardaklija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Cardaklija şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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