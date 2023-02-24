Anes Demirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Demirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Demirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Demirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Demirovic 31 Temmuz 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anes Demirović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Demirovic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anes Demirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Anes Demirovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anes Demirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anes Demirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anes Demirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Demirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U19

23 Temmuz 2018 yılında Bosna Visoko

11 Mart 2019 yılında Bosna Union

1 Ağustos 2019 yılında Igman Ilidza

28 Ocak 2020 yılında Moscanica

20 Temmuz 2020 yılında Famos Vojkovici

Anes Demirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Demirovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.