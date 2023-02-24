Anes Hrustanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Hrustanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Hrustanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Hrustanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Hrustanovic 13 Mart 2002 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anes Hrustanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Hrustanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anes Hrustanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anes Hrustanovic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anes Hrustanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anes Hrustanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anes Hrustanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Hrustanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mladost Kakanj

30 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Anes Hrustanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Hrustanovic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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