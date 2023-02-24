Anes Mehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Mehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Mehic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Mehic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Mehic 10 Temmuz 2002 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anes Mehić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Mehic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Anes Mehic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Anes Mehic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Anes Mehic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anes Mehic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anes Mehic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Mehic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2021 yılında Zvijezda G.

1 Şubat 2022 yılında Sloboda Tuzla

11 Ağustos 2022 yılında Kikaci

31 Aralık 2022 yılında Sloboda Tuzla

13 Şubat 2023 yılında FK Buducnost

1 Haziran 2023 yılında Sloboda Tuzla

Anes Mehic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Mehic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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