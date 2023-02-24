Anes Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anes Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anes Muratovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Anes Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anes Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Muratovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Muratovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Muratovic 13 Ocak 2003 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Anes Muratović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Muratovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anes Muratovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anes Muratovic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anes Muratovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anes Muratovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Anes Muratovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Muratovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Kasım 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

20 Ağustos 2021 yılında Sl. Belupo U19

11 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

5 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac

31 Aralık 2022 yılında FK Decic Tuzi

Anes Muratovic kimdir

Anes Muratovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Muratovic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anes Muratovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anes Muratovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Danilo Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laszlo Talian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Talian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laszlo Talian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Talian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Drasko Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drasko Bozovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Drasko Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drasko Bozovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Nad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Nad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Nad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Nad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!