Anes Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Muratovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Muratovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Muratovic 13 Ocak 2003 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Anes Muratović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Muratovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anes Muratovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anes Muratovic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anes Muratovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anes Muratovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anes Muratovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Muratovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Kasım 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

20 Ağustos 2021 yılında Sl. Belupo U19

11 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

5 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac

31 Aralık 2022 yılında FK Decic Tuzi

Anes Muratovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Muratovic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anes Muratovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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