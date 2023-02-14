Anes Omerovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Omerovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anes Omerovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anes Omerovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anes Omerovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Omerovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Omerovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Omerovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Omerovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Omerovic 20 Mayıs 1998 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Omerovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Anes Omerovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anes Omerovic'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anes Omerovicboyu ve yaşı kaç

Anes Omerovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anes Omerovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Anes Omerovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Omerovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2013 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2014 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında SV Schwechat

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2018 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2019 yılında FC Dornbirn

26 Eylül 2020 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2021 yılında FC Dornbirn

7 Ocak 2022 yılında FC Vaduz

Anes Omerovic kimdir

Anes Omerovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Omerovic şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Dornbirn, AKA Vorarlberg

Anes Omerovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anes Omerovic nereli

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