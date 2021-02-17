Anestezi Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı mesleği için “5223.60” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Kadın Oyunları) mesleği için “2653.48” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anestezi Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “3259.06” olarak belirlenmiştir.

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