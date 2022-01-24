Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Maaşları

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12625_TL'dir. En düşük Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı maaşı 8250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.11

Meslek Adı :

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hastayı ameliyata hazırlayan ve hastaya uygun anesteziyi uygulayan, ameliyat süresince, nefes, nabız ve tansiyon gibi hayati fonksiyonlarını izleyen, ameliyat esnasında ve sonrasında gerektiğinde müdahalede bulunarak sorunları gideren uzman hekimdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ameliyat öncesinde hastanın anestezi yönünden değerlendirilmesi, konsülte edilmesi ve hazırlanmasını sağlamak,

b) Hastaya, hastanın yakınına veya hasta hakkında karar verecek kişilere, anestezi seçenekleri, riskleri ve olası komplikasyonları hakkında bilgi vermek,

c) Ameliyat öncesinde hastaya uygun anesteziyi vermek ve güvenli bir şekilde uyutulmasını sağlamak,

d) Uygulanacak cerrahi girişim için hastaya uygun pozisyon verilmesine yardımcı olmak,

e) Anestezi uygulanan hastalarda hava ve damar yolunun açıklığı ve devamlılığını sağlamak,

f) Ameliyat süresince hastanın hayati fonksiyonlarını izlemek,

g) Cerrahi işlemler sırasında ağrının giderilmesi ve hayati fonksiyonların devam ettirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,

h) Ameliyatta gereken sıvı ve kan ihtiyacını damar yolundan karşılamak, ısı kaybına engel olmak,

i) Her türlü anestezi uygulamasında, anestezinin başlangıcından sonuna kadar hastanın fizyolojik parametrelerinin ölçümünü yapmak, gerekli kayıtları tutmak,

j) Ameliyat bitiminde anesteziyi sonlandırmak ve yoğun bakım odasına hastanın transfer edilmesini, sağlamak,

k) Uyandırılan ve servise çıkarılan hastaları, kardiyovasküler, solunum, bilinç durumu ve anesteziye bağlı muhtemel komplikasyonlar yönünden değerlendirmek,

l) Hastaların kalp ve solunum fonksiyonlarını değerlendirerek tüm solunum tedavisi yöntemlerini uygulamak,

m) Gerektiğinde kalp ve solunum durmalarına müdahale ederek solunum tüpü takmak,

n) Durumu kritik, bitkisel hayatta veya yaralı durumda olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavilerini yapmak,

o) Ağrı kliniklerinde altı aydan daha fazla süren kronik ağrıların teşhis ve tedavisini yapmak,

p) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak

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