Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri mesleği için “1213.03” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın Barları) mesleği için “2653.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Meslek Kodu “2212.11” olarak belirlenmiştir.

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