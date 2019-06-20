ANFA Güvenlikten ’peyzaj ihalesi" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA Güvenlik, 8 Mayıs Çarşamba günü yapılan peyzaj ihalesi hakkında dün çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen peyzaj ihalesine katılan firmalarla ilgili dün çıkan haberi yalanlayan ANFA Güvenlik, bahse konu olan "Ankara 12'nci Bölge Bakım Onarım İşi" ihalesine katılan firmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İhale haberde ismi geçen firmaya verilmemiş olup, tam aksine 20 Mayıs 2019 tarihinde idarenin talep ettiği yeterliliklerin firmalar tarafından sağlanamaması nedeniyle iptal edilmiştir. İşin aciliyeti gereği daha sonraki tarihte yapılan ikinci ihaleye haberde adı geçen firma katılmamış, iş bir başka firma tarafından üstlenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinin ardından şeffaf bir ortamda ve canlı yayınla gerçekleştirilen ihalelerdeki ifadelerin de yer aldığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın "şeffaf yönetim" anlayışıyla ihaleleri devam ettireceği belirtildi.

Kaynak: İHA